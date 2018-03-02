Эра фильма «Судья Дредд»: Жители Луганска обсуждают штрафы за нарушение ПДД. Новости

В «ЛНР» за нарушение ПДД выписывают штрафы, которые нельзя обжаловать. Об этом пишут жители неподконтрольной Луганщины в соцсетях.

В «Луганской народной республике» на сегодня действует система административных взысканий, согласно которой, по «официальным данным МВД ЛНР», опубликованным на местных интернет-ресурсах, «за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке, предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 руб. (от 238 до 381 грн по местному курсу). (Напомним, что в «ДНР» «за управление транспортным средством, не зарегистрированным или не перерегистрированным в "ДНР"» – штраф от 340 до 510 руб. (от 162 грн до 243 грн).

За игнорирование светофора в «ЛНР» водитель должен оплатить штраф – 1 тыс. руб. (476 грн). За не остановку перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика – штраф 500 руб. (238 грн). (Отметим, что в «ДНР» за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика – штраф от 850 до 1020 руб. (от 405 до 486 грн).

За отсутствие «государственного знака» на транспортном средстве в «ЛНР» лишают прав на срок от 1 до 3-х месяцев и наказывают штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (от 1429 до 2381 грн). (В «ДНР за управление транспортными средствами без номерного знака или с номерным знаком, не принадлежащим этому транспортному средству, или не отвечающему требованиям норм и стандартов – штраф 340-510 руб. (162-243 грн).

Кроме того, за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов в «республике» предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. (от 4762 до 9524 грн) с лишением водительского удостоверения на срок от 6 до 12 месяцев или без него. А за нарушение правил дорожного движения при попадании в дорожно-транспортное происшествие предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 1,5 лет или «административный арест» сроком до 15 суток.

Жители неподконтрольной Луганщины отмечают, что обжаловать неправомерные действия сотрудников «МВД ЛНР» не представляется возможным:

Антон: «Это, конечно, хорошо, но если действия сотрудника неправомерны, где и как обжаловать? Или они теперь вершат судьбы людей, как судьи? При попадании в ДТП в 90% случаев пишут обоюдную вину, и доказать, что ты не виноват, это только дать на лапу. Авто забирают на штрафплощадку, изымают права у 2-х или более участников ДТП. В общем, раньше нужно было в суде взять постановление или, если согласен, в ГАИ, а теперь это и обжаловать негде... Все для народа»;

Алексей: «Наступила эра фильма "Судья Дредд". Они теперь судьи, прокуроры и исполнители».

Также жители Луганска отмечают, что правила дорожного движения в «республике» до сих пор не утверждены:

Виктор: «Штрафы в первую очередь приняли, а правила до сих пор официально не утверждены. Не с того начинают. Впрочем, как всегда. Обязали всех переходить на номера ЛНР. Человек сдал старые, получил новые. Через несколько дней внесли поправки в закон. Он поехал забирать укрномера – а они их уже порезали. И так во всем»;

Виктор: «Ну теперь у ДПС работы непочатый край, заработки начнутся. А то стояли, мерзли».

Также луганчане обсуждают и действия «властей» в иных направлениях:

Максим: «Лучше бы дороги чистили, остановки и тротуары. Маршрутки ездят разваленные, холодные, двери не закрываются – всем пофиг. И штрафы платите»;

Александр: «А за поездку на такси до Станичанского КПП – расстрел. По своей земле человек вправе передвигаться – пешком, вело-, мото-, автотранспортом... Кто такой умник, что запретил пользоваться такси по ЛНР? До перехода на Станицу – это ЛНР. Почему запрет на поездку туда на такси?»;

Антон: «Не, просто штрафик, в размере пары полных рабочих дней, так что проще отказаться от такого заказа. Тут можно долго рассуждать, для чего это было сделано, но факт остается фактом, так же, как и запрет на использование мобильной связи МТС и других операторов на территориях госучереждений, так же, как и запрет работникам сфер образования, МВД и так далее выезжать в Украину, это все называется преступления против прав человека, но у нас же республика народная»;

Johnny: «Нужно народ не штрафовать, а в окопы отправлять! Не пристегнулся – 5 суток на передке, пьяный за рулем сбил пешехода – подписал контракт на год»;

Иван: «У нас наоборот... Кончился контракт с передка, сел пьяный за руль, сбил пешехода, приполз домой, рассказал пьяному сослуживцу и закидал свидетеля гранатами».

Читайте также: