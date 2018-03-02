Шо опять не так: В школах «ЛНР» обучают «военному мастерству» (Фото). Новости

В школах «ЛНР» продолжают обучать детей «военному мастерству».

Как сообщается в сюжете одного из «республиканских» телеканалов, в частности, в школе Луганска детей готовят к военным действиям в учебное время. В школьном зале дети в военной форме маршируют, подтягиваются, отрабатывают навыки оказания медицинской помощи, носят своих товарищей на носилках.

«У нас боевые действия, а армии, как таковой, нет. Для того, чтобы ребенку к чему-то приготовиться, он должен увидеть автомат боевой, он должен увидеть магазин, он должен быть физически готов», – утверждает проводивший занятия с детьми «начальник штаба городских игр» Вадим Лукерин.

«Мы детей готовим к тому, чтобы они были защитниками мам и пап, дедушек и бабушек. И своей республики», – добавляет он.

Жители неподконтрольной Луганщины в соцсетях пишут о том, что подобные занятия – не совсем то, чем должны заниматься дети в школе:

Мария: «Что он несет?!»;

Алексей: «Просто офигеть»;

Станислав: «Ну, это ж ох*енеть можно, готовить детей к войне в школе»;

Сергей: «Бедные дети...»;

Виктор: «А разве не родители принимают решение для таких детей? Потом жаловаться нет причин»;

Леша: «И я считаю, что это бредятина, если это школьное ДПЮ, то родителям нужно обратить внимание на такое ведение уроков. К армии должны готовить в армии, а не забивать голову деткам. Деткам такого возраста в ситуации войны желаю одного – чемодан, вокзал...»;

Владимир: «В ЛНР нет армии с призывом, потому что нет своих граждан, некого призывать»;

Миссис: «Реальная возможность стать пушечным мясом во имя чего-то там абстрактного»;

Александр: «С малого готовят пушечное мясо. Бабы еще нарожают».

Нашлось много людей, которые ничего особенного в такой подготовке не видят:

Сергей: «Шо опять не так? Начальная военная подготовка. Ничего экстраординарного»;

Ника: «Да каждый год, еще задолго до войны, у нас в школе проходило мероприятие "А ну-ка, парни!". Не понимаю, в чем тут проблема»;

«Five»: «Да и всегда была эта военная подготовка. Просто щас это выдают за патриотизм типа. Смысл тот же»;

«Кот»: «Не любитель военного ура-патриотического накручивания, но мужик все по делу сказал»;

Александр: «А мне по кайфу, детство вижу в 80-х. Пломбир, колбаса, пионэры, октябрята, план пятилетки».

Напомним, в феврале в неподконтрольном Свердловске (после переименования – Должанск, Луганская обл.) прошел первый смотр строя и песни детских военно-патриотических отрядов.

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