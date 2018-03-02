Шо опять не так: В школах «ЛНР» обучают «военному мастерству» (Фото). Новости

В школах «ЛНР» продолжают обучать детей «военному мастерству».
Как сообщается в сюжете одного из «республиканских» телеканалов, в частности, в школе Луганска детей готовят к военным действиям в учебное время. В школьном зале дети в военной форме маршируют, подтягиваются, отрабатывают навыки оказания медицинской помощи, носят своих товарищей на носилках.
«У нас боевые действия, а армии, как таковой, нет. Для того, чтобы ребенку к чему-то приготовиться, он должен увидеть автомат боевой, он должен увидеть магазин, он должен быть физически готов», – утверждает проводивший занятия с детьми «начальник штаба городских игр» Вадим Лукерин.
«Мы детей готовим к тому, чтобы они были защитниками мам и пап, дедушек и бабушек. И своей республики», – добавляет он.
Жители неподконтрольной Луганщины в соцсетях пишут о том, что подобные занятия – не совсем то, чем должны заниматься дети в школе:
- Мария: «Что он несет?!»;
- Алексей: «Просто офигеть»;
- Станислав: «Ну, это ж ох*енеть можно, готовить детей к войне в школе»;
- Сергей: «Бедные дети...»;
- Виктор: «А разве не родители принимают решение для таких детей? Потом жаловаться нет причин»;
- Леша: «И я считаю, что это бредятина, если это школьное ДПЮ, то родителям нужно обратить внимание на такое ведение уроков. К армии должны готовить в армии, а не забивать голову деткам. Деткам такого возраста в ситуации войны желаю одного – чемодан, вокзал...»;
- Владимир: «В ЛНР нет армии с призывом, потому что нет своих граждан, некого призывать»;
- Миссис: «Реальная возможность стать пушечным мясом во имя чего-то там абстрактного»;
- Александр: «С малого готовят пушечное мясо. Бабы еще нарожают».
Нашлось много людей, которые ничего особенного в такой подготовке не видят:
- Сергей: «Шо опять не так? Начальная военная подготовка. Ничего экстраординарного»;
- Ника: «Да каждый год, еще задолго до войны, у нас в школе проходило мероприятие "А ну-ка, парни!". Не понимаю, в чем тут проблема»;
- «Five»: «Да и всегда была эта военная подготовка. Просто щас это выдают за патриотизм типа. Смысл тот же»;
- «Кот»: «Не любитель военного ура-патриотического накручивания, но мужик все по делу сказал»;
- Александр: «А мне по кайфу, детство вижу в 80-х. Пломбир, колбаса, пионэры, октябрята, план пятилетки».
Напомним, в феврале в неподконтрольном Свердловске (после переименования – Должанск, Луганская обл.) прошел первый смотр строя и песни детских военно-патриотических отрядов.
Читайте также:
Комментарии