Экономия на пенсионерах: У Ревы спросили о пенсиях жителей неподконтрольного Донбасса. Новости

Из-за процедуры верификации, введенной правительством, количество пенсионеров из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые получали украинские пенсии, сократилось на 400 тыс. человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 марта, с трибуны Верховной Рады заявил народный депутат Украины Александр Долженков, обращаясь к правительству с вопросом о восстановлении выплат пенсий жителям неподконтрольного Донбасса.

«В 2015 году получали пенсию 1 млн внутренне перемещенных лиц, сумма затрат – 28 млрд грн. Из-за унизительной процедуры верификации, которая была введена правительством Гройсмана количество пенсионеров, которые получают пенсии, сократилось на 400 тыс.», – сказал он.

«Расходы Фонда пенсионного обеспечения уже составили не 28 млрд грн, а 11 млрд грн, минус 17 млрд грн. По словам Розенко или по отчету Пенсионного фонда Украины – это экономия. У меня вопрос – а учитываете ли вы эту задолженность и когда будете ее возвращать? 13 млрд грн ежегодно не получают 600 тыс. граждан Украины, которые находятся на неподконтрольной территории», – задал вопрос министру социальной политики Андрею Реве нардеп.

Глава Министерства социальной политики отметил, что озвученные цифры – неточные. «Дело в том, что 1,1 млн пенсионеров проживали на неподконтрольной территории в 2014 году. Когда правительство, которое работает сегодня, пришло ко власти в апреле 2016 года, официально получали пенсию среди пенсионеров, которые зарегистрировались, как внутренне перемещенные лица, около 400 тыс. человек», – говорит Рева.

«В то время примерно 200 тыс. человек, которые имели статус ВПЛ, пенсию не получали из-за того, что в соответствии с информацией правоохранительных органов, они не находились на подконтрольной территории Украины», – продолжил он.

Министр соцполитики также заявил, что правительство приняло Постановление №365, которое «позволило этим людям восстановить выплаты». «Сегодня их получают около 530 тыс. граждан – внутренне перемещенных лиц. Количество человек, которые получают пенсию, растет по мере того, как люди переезжают на подконтрольную Украине территорию», – сказал Рева.

«Что касается ответственности за ситуацию, которая касается оккупированной территории, как только люди переезжают к нам или территории освобождаются, им выплачиваются пенсии в полном объеме», – заявил министр.

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