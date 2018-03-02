Работает СБУ: Денежная помощь освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» еще не выплачена. Новости

Обещанная денежная помощь освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» украинцам, утвержденная постановлением правительства, все еще не выплачена. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 марта, в парламенте заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, обращаясь с вопросом о выплате денег бывшим пленным к министру социальной политики Андрею Реве.

«На сегодня эти деньги не выплачены освобожденным пленным, и мы, и народные депутаты, получаем постоянно вопросы, когда они будут выплачены. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос», – сказала Геращенко.

Андрей Рева рассказал о ходе исполнения принятого решения Кабинета министров Украины. «Для того, чтобы выплатить людям деньги, предусмотренные этим постановлением мы должны получить списки от СБУ, когда эти списки поступят к нам, они пойдут в регионы, где человек подает заявление, паспорт и ИНН, и ему выплачиваются эти деньги за счет Резервного фонда бюджета», – сообщил он.

«Как только закончится работа Службы безопасности Украины, мы будем готовы выплатить эти деньги нашим людям», – сказал Рева.

Как сообщалось ранее, 28 декабря 2017 года Минсоцполитики подготовило проект постановления о выделении материальной помощи освобожденным 27 декабря из плена заложникам. Министерство предлагало выдать каждому освобожденному по 100 тыс. грн. Кабинет министров Украины поддержал проект Постановления Министерства социальной политики о механизме оказания социальной помощи освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» 31 января 2018 года.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

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