В регионы Украины поставляют просроченные лекарства, – нардеп. Новости

В Украине из-за нарушений со стороны Министерства здравоохранения в больницы поставлялись просроченные лекарства, которые невозможно было использовать, кроме того, были испорчены медпрепараты на сумму 18 млн грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 марта, с трибуны Верховной Рады заявил народный депутат Украины Игорь Шурма.

«Депутатский запрос от 12 апреля 2017 года, который был озвучен с трибуны Верховной Рады, что в регионах из больниц и медицинских учреждений приходят сигналы о том, что поставляются лекарства, которые невозможно использовать. На этот запрос через 2 месяца приходит ответ от Минздрава о том, что в соответствии с международными соглашениями закупка осуществляется с минимальным сроком годности не менее, чем 15 месяцев, или 75% срока годности», – сказал он.

«После этого через 10 месяцев приходит ответ от Государственной аудиторской службы Украины и понятно, почему все молчали. Установлено, что Министерством здравоохранения допущены ряд нарушений – не проведен мониторинг уровня обеспечения учреждений охраны здоровья и перераспределения остатков лекарственных средств, срок годности которых был ограничен. Это привело к тому, что на сегодняшний день испортились и уничтожены лекарства, которые находились в учреждениях охраны здоровья или на складах госпредприятий на сумму 18 млн грн», – заявил нардеп.

Он также сообщил, что Государственная аудиторская служба Украины направила соответствующие запросы в правоохранительные структуры, в том числе в СБУ. «Где ответы? Нет лекарств, нечем лечить. В 2017 году не поставлено никаких лекарств за средства, которые были выделены в 2017 году, – никаких лекарств. Ждут дети, ждут взрослые, и умирают, к сожалению, а реакции нет. Потому что нет уважения и внимания к выявленным фактам, и не привлекается к ответственности никто», – добавил Шурма.

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