Троллейбусы без троллей: В Краматорске закупят автономный электротранспорт. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) планируют приобрести троллейбусы с автономным ходом для двух микрорайонов города. Об этом рассказал городской голова Андрей Панков.

«В прошлом году был разработан проект капитального строительства троллейбусной линии на микрорайон Лазурный, который охватывал не только Лазурный, но и часть поселка Беленькое с выездом на улицу Олексы Тихого», – говорит он.

По его словам, в мэрии просчитали с экономистами исполкома, какой транспорт наиболее эффективен, исходя из инфраструктуры Краматорска. «Самое для нас оптимальное – это троллейбусы на автономном ходу. Этот троллейбус может ехать, получая ток по линиям троллей, и в какой-то период он отключается от троллей, опускаются троллеи и он идет 15 км, автономный ход имеет», – продолжил Панков.

«Это нам позволит на Новом Свете отключаться от электроснабжения, съездить на Красную Горку и вернуться или съездить на поселок Веселый и вернуться на улицу Олексы Тихого, подключившись обратно к электроснабжению, ехать дальше», – рассказал мэр.

Он отметил, что сейчас власти Краматорска проводят работу по приобретению в кредит такого транспорта. «У нас есть финансирование и мы готовы участвовать в лизинговой программе. Сегодня мы работаем с лизинговой компанией, чтобы возможно даже в этом году купить несколько подобных троллейбусов, и пустить их на микрорайоны Лазурный и Веселый», – сообщил Панков.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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