В «ДНР» заявили, что запустили базовые станции стандарта 4G. Новости

В неподконтрольном Донецке запущены 5 базовых станций для создания сети 4G. Об этом сегодня, 2 марта, заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко (на фото), передают местные интернет-ресурсы.
«Мы освоили технологию реализации сети четвертого поколения. На данный момент в Донецке запущены 5 базовых станций в стандарте LTE с использованием Band 20 в частоте 800 МГц. С учетом этого, предполагается, что большинство аппаратов смогут свободно регистрироваться в данной сети», – утверждает Яценко.
Он также уверяет, что в ближайшее время планируется запустить еще 5 станций, что позволит покрыть сетью большую часть города. Тогда же, по словам «министра», появится возможность начать тестирование сети. Бета-тест будет доступен 500 абонентам.
Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.
С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».
«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.
При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.
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