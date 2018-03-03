Как проголосовать за петицию на сайте президента Украины: Пошаговая инструкция . Новости

Многие уже знают о возможности обращения к власти через электронные петиции. Способ действенный и реально работает при условии, что петиция наберет определенное количество голосов. Например, чтобы петицию рассмотрел президент Украины (на практике – его администрация), нужно собрать 25 тыс. голосов за 90 дней, если мы говорим об уровне городской власти – всего 250 голосов.

Однако собрать подписи под петицией не так просто – и дело не только в безразличии граждан, а и в том, что для голосования необходимо пройти регистрацию на том же сайте президента. И на этом этапе у многих просто опускаются руки, и граждане не доходят до самого голосования.

Но на самом деле регистрация не занимает много времени, хотя действительно, на определенных ее этапах возникают вопросы. Поэтому «Донецкие новости» прошли этот путь, чтобы человек понимал, что его ждет при этом процессе.

На базу электронных петиций можно выйти через непосредственно домен petition.president.gov.ua либо через главную страницу сайта президента.

Если вы не были зарегистрированы на сайте, выберите позицию «Створити обліковий запис», расположенную в правом верхнем углу страницы. И начинаем процесс регистрации.

Вводим адрес электронной почты, придумываем пароль и пр.

На электронную почту придет письмо с проверочной ссылкой, по которой нужно будет перейти для подтверждения работы своей почты.

После этого попадаем на самый настораживающий этап – «Перевірка даних», потому что рядовому гражданину здесь придется пройти идентификацию через банк («За допомогою BankID»). Вообще-то есть три канала идентификации:

«За допомогою BankID»;

«За допомогою податкового номеру»;

«За допомогою ЕЦП» – идентификация по IDcard (паспорт гражданина Украины в виде пластиковой карты), но для этого варианта система просит установить дополнительный плагин BankID).

Последние два варианта подходят не всем, поэтому рассмотрим способ идентификации «За допомогою BankID». Сначала на странице представлены всего два варианта финнучреждений – ПриватБанк или Ощадбанк, но как оказывается, далее число банков будет расширено, однако это изначально не понятно. Поэтому выбираем любой – или ПриватБанк или Ощадбанк. Ставим «галочку» о согласии «на обробку моїх персональних даних», жмем – «Перевірити»:

Регистрироваться нужно оперативно, потому что время работы с системой ограничено:

Вот тут самый настораживающий момент – система просит вас войти в свой интернет-банкинг. И это уже делается не на сайте президента Украины, а на домене https://bank24.ua. При этом вас не предупреждают – ни о переходе на новый ресурс, ни в какой системе вы находитесь, насколько это безопасно / не безопасно. Чтобы не рисковать, при возможности лучше не вводить логин и пароль, а воспользоваться QR-кодом для входа через смартфон.

И вот оно – окончательное окно регистрации, на котором должны высветиться ваши ФИО:

Если же вы не пройдете идентификацию, то система вас далее не пропустит, и будет настаивать на своем:

Когда вы наконец-то зарегистрировались, то можете работать с петициями – подавать свои, голосовать за поданные и пр. Например, чтобы проголосовать, нужно найти петицию через поисковое окно (ввести ее номер или часть наименования), но проще перейти по ссылке петиции, если она у вас есть.

Для примера голосования возьмем петицию №22/043104-еп «Збільшення фінансування та запуск в повному обсязі роботи програми «Доступне житло» для воїнів АТО, внутрішньо переміщених осіб та громадян, хто потребує поліпшення житлових умов», расположенную по адресу https://petition.president.gov.ua/petition/43104

Подписать петицию – довольно просто, нужно просто нажать кнопку «Підписати», в результате чего появится соответствующая информация:

Теперь, когда вы прошли систему регистрации на сайте электронных петиций президенту Украины, в следующий раз голосование не составит труда, т.к. необходимо будет просто войти в систему, найти петицию и нажать кнопку «Підписати».

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