На Донетчине рассказали, как вручают повестки призывникам . Новости

2 марта сельским главам и старостам Константиновского района (Донецкая обл.) работники Константиновского военкомата вручили повестки. Их они должны передать призывникам, которые в апреле отправятся на срочную службу. Об этом рассказал заместитель военного комиссара Константиновского объединенного городского военкомата Владислав Ткачев (на фото).

«Мы раздаем главам сельским, старостам, которые в громаде, повестки. Они всех оповещают. По городу мы, пока первый этап, стараемся разослать повестки по почте. Если кто-то не явился, мы создаем мобильные группы из наших военнослужащих, представителей ЖЭКов, которые могут попасть в подъезд любой – у них есть доступ, и машину выделяет, как правило, исполком. Мобильная группа ездит, оповещает – вечером, рано утром. Ищут ребят», – рассказал заместитель военного комиссара Константиновского объединенного городского военкомата Владислав Ткачев.

На срочную службу из Константиновки и района этой весной отправятся 19 мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, не имеющие судимости и прошедшие медицинскую комиссию.

Напомним, 15 февраля президент Украины Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2018 году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам «UA.Donbass»

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