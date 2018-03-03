В Запорожье обговорили проблемы обеспечения жильем переселенцев. Новости

В Запорожье участники круглого стола «Существует ли комплексный подход к решению жилищного вопроса переселенцев в Запорожской области?», обговорили проблемы обеспечения жильем переселенцев. Об актуальных вопросах в комментарии «Донецким новостям» сообщила участник мероприятия, советник министра МинВОТ в 2016-2017 годах Олеся Цыбулько.

По ее словам, в очереди по программе «Доступное жилье» в Запорожье находится 91 человек из числа имеющих право принимать участие в этой программе, в частности, переселенцы и участники АТО. На эту программу в 2017 году было выделено 30 млн грн. «На Запорожскую область около 2 млн грн. Данные есть лишь по количеству ВПЛ по области. Но сколько нуждаются в жилье – неизвестно, потому что такой статистики у государства нет вообще. Для Запорожской области это около 10 квартир на 54 тыс. переселенцев», – сообщила она.

Экс-советник министра МинВОТ добавила, что в профильном ведомстве находится наработанный законопроект по обеспечению жильем переселенцев. Его суть в том, что государство предоставляет жилье переселенцам на подконтрольной украинской власти территории, но после возвращения неподконтрольных территорий, гражданин должен сделать выбор. В случае возвращения переселенец теряет предоставленное государством жилье и восстанавливает свои права собственника на ранее неподконтрольной территории. Но если украинец решает остаться, то его собственное жилье на той территории переходит в распоряжение государства.

«Это наработки рабочей группы совместно с Советом Европы при МинВОТ. Я ее возглавляла, принимали участие в ней национальные и международные эксперты», – отметила Цыбулько.

С местными властями в Запорожской области взаимодействовать общественникам также сложно: «Общественные организации жаловались, что областные власти идут на встречу общественным организациям, а городские власти Запорожья не идут. У местных властей ничего нет. Хотя они могли бы выделить деньги из местного бюджета на эту же программу "Доступное жилье"», – сказала она.

Напомним, 16 января Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству возобновил прием заявок на участие в программе «Доступное жилье». В этом году на нее предусмотрено в государственном бюджете Украины 100 млн грн.

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