Сводка из зоны АТО за 2 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб, 2 – ранены. Об этом сегодня, 3 марта, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов калибром 120 мм в районе населенного пункта Троицкое. Вблизи Станицы Луганской НВФ вели обстрел из стрелкового оружия.

На донецком направлении противник из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал позиции сил АТО вокруг Авдеевки. Также минометы калибром 82 мм и вооружение БМП НВФ применили неподалеку Богдановки.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 12 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 239 единиц. Под огонь попали западные и северные окраины Донецка – поселок шахты Абакумова, Старомихайловка, Трудовские, район "Вольво-Центра" и аэропорта, а также Ясиноватая, Докучаевск и села Петровское, Октябрь, Ленинское».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 2 раза обстреляли позиции ЛНР. Огонь по району поселка городского типа Калиново велся из минометов калибром 120 мм».