Ситуация в пунктах пропуска утром 3 марта. Новости

Сегодня утром, 3 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 2 марта, всего через КПВВ было оформлено 38 тысяч человек и 3,8 тысячи транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 6150 человек и 860 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 6310 человек и 1275 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 5200 человек и 1050 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2365 человек и 570 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 7995 человек.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 30/50;
- КПВВ «Марьинка» – 10/40;
- КПВВ «Новотроицкое» – 30/20;
- КПВВ «Гнутово» – 4/0.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск:
- Галина: «8:57. Из Донецка в Артемовск машин 40, столько и льготной, пеших подвозят автобусы и сразу забирают, небольшая, дороги – можно ехать».
КПВВ «Марьинка»:
- Саша: «7:43. На "Каргиле" из Донецка около 200».
О ситуации на КПВВ «Новотроицкое», КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.
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