В Торецке продавщица магазина замучена до смерти (Фото). Новости

21-летняя работница ночного магазина в Торецке (Донецкая обл.) замучена до смерти на рабочем месте. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Бахмутского отделения полиции.

Убийство было совершено в ночь на 21 февраля этого года. В помещении ночного магазина случайный прохожий нашел тело продавщицы с многочисленными травмами головы.

Полицейские отрабатывали несколько версий преступления. С места происшествия исчезла выручка, поэтому за основу была взята версия об убийстве с целью ограбления. Оперативники опросили десятки местных жителей в районе совершения убийства, проверили алиби ранее судимых за аналогичные преступления.

1 марта полицейские вышли на след преступника, им оказался 27-летний местный житель, ранее не судимый. Он работал недалеко от места преступления. 20 февраля мужчина вступил в ночную смену, и после употребления алкоголя со своими знакомыми ночью пошел в магазин, чтобы купить сигареты. В помещении магазина между ним и продавщицей возникла ссора на бытовой почве.

Пьяный покупатель стал оскорблять девушку, затем схватил ее за шею и стал душить. Увидев, что девушка теряет сознание, он бросил ее на пол и стал наносить удары ногами по голове и туловищу. Затем, схватив ножницы, несколько раз ударил ими жертву в лицо. Когда девушка перестала дышать, злоумышленник забрал из кармана фартука убитой деньги, рассчитывая, что полицейские пойдут по ложному пути, разыскивая грабителя.

Подозреваемый в совершенном преступлении сознался. Следователями изъяты вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к убийству. В отношении задержанного мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.