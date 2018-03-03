В «ДНР» рассказали об изменениях в расписании электричек. Новости

В «ДНР» с 5 марта 2018 года меняется расписание пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба «министерства транспорта ДНР».

Согласно сообщению, с 5 марта 2018 года изменяется расписание и продлевается маршрут следования до станции «Дебальцево» пригородных поездов:

№6211 «Ясиноватая – Дебальцево» (вместо «Ясиноватая – Углегорск»). Отправление из Ясиноватой 16:47, далее до станции «Углегорск» согласно действующему расписанию с прибытием в Углегорск в 18:35, отправление из Углегорска в 18:36 и прибытие в Дебальцево в 19:02;

№6212 «Дебальцево – Ясиноватая» (вместо «Углегорск – Ясиноватая»). Отправление из Дебальцево в 19:18, далее Углегорск – 19:44-19:45, Байрак – 20:05-20:06, Горловка – 20:30-20.32, Пантелеймоновка – 21:00-21:01, Путепровод – 21:13-21:14, Криничная – 21:19-21:20, ст. «Макеевка Пасс.» – 21:30-21:31, ст. «Ясиноватая Зап.» 21:46-21:47, прибытие на ст. «Ясиноватая Пасс.» в 21:54 (вместо 21:22).

Также в «минтрансе ДНР» уверяют, что поезда будут следовать со всеми остановками на остановочных пунктах.

Ранее сообщалось, что в соцсетях раскритиковали обещание Захарченко пустить поезд в Россию.

Читайте также: