Не только кураторство «ДНР»: Захарченко стал кумом Суркова. Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко намерен монополизировать «власть», в чем ему помогает помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков, являющийся не только его куратором от РФ, но и кумом. В этой связи недовольство в «республике» будет только расти. Об этом в ходе своей видеоконференции заявил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Я говорю о скрытых процессах, которые протекают сегодня и только углубятся, если сейчас не дать пару выпуститься. Не дать хоть в какой-то мере переформатировать состав власти. Если у нас не будет на местном уровне каких-то горизонтальных изменений, процессы, которые сейчас очевидны, но пока еще купированы надеждой на то, что произойдут какие-то политические изменения, произойдет катализация этих процессов и мы получим серьезный сепсис внутри», – говорит он.

«Формирование бюджета у нас и так затрудненное, и буде еще хуже – у нас появится серьезный бюджетный дефицит. Это усугубит общий фон недовольства, а на фоне того, что станет понятно, что власть просто передается по наследству и только тем, кто причастен к определенным кругам, это все взвинтит ситуацию в очень серьезной мере», – продолжил Ходаковский.

По его мнению, в «ДНР» накапливается недовольство «правлением» Захарченко. «Выборы сами по себе не обнуляют ситуацию, они пролонгируют все негативное, что есть. От того, что Захарченко с большим нарисованным процентом выберут на очередной срок, все проблемы не аннулируются. Мы понимаем, что у Александра Захарченко есть задача полностью монополизировать власть», – сказал Ходаковский.

И добавил, что Захарченко теперь связывают с Сурковым не только кураторские процессы в «ДНР»: «Он находит поддержку со стороны его непосредственных кураторов, потому что у них есть личностные отношения, кумовские уже на сегодняшний день отношения. Он не стесняется к этому факту апеллировать – что Владислав Сурков является его кумом».

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