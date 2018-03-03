В столице Литвы прошел концерт в поддержку детей Донбасса (Фото). Новости

В Вильнюсе состоялся благотворительный концерт Камерного оркестра Святого Христофора Вильнюсского городского самоуправления в поддержку детей восточной Украины. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Литве.

Мероприятие состоялось 1 марта в костеле Святой Екатерины, при участии министра иностранных дел Литовской Республики Линаса Линкявичюса, представителей аккредитованного в Литве дипломатического корпуса, представителей местного самоуправления Вильнюса, украинской общины, литовской общественности.

Благотворительный концерт прошел при поддержке Посольства Украины в Литовской Республике. Средства, по замыслу организаторов концерта, должны быть направлены, в частности, на оказание помощи Северодонецкому областному детскому дому, Северодонецкому областному детскому противотуберкулезному санаторию и школе №6 Новодружеска. Средства планируют передать во время поездки оркестра в Украину, которая запланирована на март текущего года.