Тука: Миротворцы на линии разграничения на Донбассе – вариант анклава России. Новости

Украина не согласиться на введение миротворческой миссии ООН только на линию разграничения на Донбассе, а сами миротворцы там могут появиться только при согласии России. Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Это будет вариант анклава, который будет управляться исключительно из Российской Федерации, не подчиняться центральной украинской власти. Для нас это неприемлемо абсолютно. Это будет "серая" или даже "черная дыра" фактически в середине Европейского континента», – говорит он.

По его словам, в целом в вопросе миротворцев нужно понимать один интересный факт. «Время от времени начинаются дискуссии: будет ли РФ в составе миротворческой миссии. Нужно всем помнить, что после утверждения Советом Безопасности ООН решения о введении миротворческой миссии, мандата этой миссии, сроков этого мандата повлиять на дальнейшие решения ни одна из сторон уже не сможет», – продолжает Тука.

«Во время решения Совбеза состав миссии не определяется. Дальше работает Департамент безопасности ООН, он начинает вести переговоры со всеми странами-членами ООН, которые предлагают своих военных, медиков или других. Не всегда миротворческие миссии вооружены. Нужно не забывать об определенных рисках», – сказал он.

Замминистра МинВОТ добавил, что без согласия России миротворцев на Донбассе не будет: «Есть мир и есть Российская Федерация. И, к сожалению, без доброй воли России осуществить это невозможно».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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