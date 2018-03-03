На Донетчине водитель сбил мужчину и ребенка и скрылся с места ДТП (Фото). Новости

В Белицком (Донецкая обл.) водитель автомобиля совершил наезд на двух пешеходов, столкнулся с опорой электропередачи и, бросив машину, скрылся с места происшествия. Через несколько часов его задержали полицейские в Родинском. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

2 марта около 13:00 в дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение о том, что в Белицком произошло ДТП с пострадавшими. Одновременно с правоохранителями на место происшествия прибыла карета «скорой помощи». Медиками была оказана помощь 39-летнему местному жителю и его 6-летнему сыну. Пострадавшие получили незначительные травмы, и от госпитализации отказались.

В ходе проверки было установлено, что 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 выполнял обгон. Во время маневра водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на тротуар, сбил мужчину с ребенком и столкнулся с опорой электропередачи. Бросив машину, молодой человек с места происшествия скрылся.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий водитель был задержан в Родинском. Мужчина пояснил, что «убежал из-за того, что испугался».

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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