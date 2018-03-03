Безнадега в «ДНР»: Ходаковский ждет, что Россия изменит отношение к Захарченко. Новости

В «ДНР» не все так радужно, как об этом докладывает своим российским кураторам «глава республики» Александр Захарченко. Об этом в ходе своей видеоконференции заявил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.
«Может быть появится момент, произойдет переосмысление каких-то принятых отформатированных решений, альтернативная точка зрения в том кругу, который принимает решение – это все может быть. Потому что сейчас все решения наверху принимаются без учета реальной обстановки здесь, ее игнорируют, она просто не доходит», – говорит он.
«Считается, что все под контролем, все люди, которые отвечают за свои функциональные направления, на которых сидят, докладывают о высокой степени эффективности их работы. Говорят, что все довольны, все счастливы, помощь всем оказывается, народонаселение не ропщет», – продолжает Ходаковский.
Но, по его мнению, это не так: «На самом деле люди ждут перемен, люди надеются на это и прекрасно понимают, что развешиванием красивых выражений ситуацию не изменишь. Мало того, что на нас давит общая политическая обстановка, так еще и абсолютная безальтернативность и абсолютная безнадега здесь внутри. Мы видим одни и те же лица, понимаем, как они работают и как будут работать впредь».
Как сообщалось ранее, Ходаковский также прогнозирует рост недовольства в «республике» монополизацией «власти» Захарченко, в чем ему помогает помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков, являющийся не только его куратором от РФ, но и кумом.
Читайте также:
- Не только кураторство «ДНР»: Захарченко стал кумом Суркова
- Ходаковский блокирование работы Vodafone в «ДНР» назвал «политическим решением»
- О Захарченко лучше забыть: В «ДНР» жены погибших «ополченцев» не могут добиться выплат
- Огромные деньги: Ходаковский о доходах Захарченко от рейдерства в «ДНР»
- Ходаковский о «главе ДНР»: Украл, выпил, в тюрьму
- Что мешает слиянию «ДНР» и «ЛНР»: Мнение Ходаковского
- Ни «ДНР», ни Украина не заинтересованы в восстановлении Vodafone, – Ходаковский
- Не так-то просто: В «ДНР» не могут перенастроить станции оператора Life
- Сурков будет водить Волкера за нос: Ходаковский о миротворцах на Донбассе
- Ходаковский мечтает о торговле «ДНР» с Украиной: Если хотим выживать
- Нас наклоняли и согнули бы: Ходаковский о Минских соглашениях
- Ходаковский о промышленности в «ДНР»: Заводы и шахты режут на металлолом
- Запрет на выезд из «ДНР» популярности Захарченко не придаст, – Ходаковский
- Ходаковский о «ДНР»: Грабим чужую помощь
Комментарии