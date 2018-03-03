Безнадега в «ДНР»: Ходаковский ждет, что Россия изменит отношение к Захарченко. Новости

В «ДНР» не все так радужно, как об этом докладывает своим российским кураторам «глава республики» Александр Захарченко. Об этом в ходе своей видеоконференции заявил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Может быть появится момент, произойдет переосмысление каких-то принятых отформатированных решений, альтернативная точка зрения в том кругу, который принимает решение – это все может быть. Потому что сейчас все решения наверху принимаются без учета реальной обстановки здесь, ее игнорируют, она просто не доходит», – говорит он.

«Считается, что все под контролем, все люди, которые отвечают за свои функциональные направления, на которых сидят, докладывают о высокой степени эффективности их работы. Говорят, что все довольны, все счастливы, помощь всем оказывается, народонаселение не ропщет», – продолжает Ходаковский.

Но, по его мнению, это не так: «На самом деле люди ждут перемен, люди надеются на это и прекрасно понимают, что развешиванием красивых выражений ситуацию не изменишь. Мало того, что на нас давит общая политическая обстановка, так еще и абсолютная безальтернативность и абсолютная безнадега здесь внутри. Мы видим одни и те же лица, понимаем, как они работают и как будут работать впредь».

Как сообщалось ранее, Ходаковский также прогнозирует рост недовольства в «республике» монополизацией «власти» Захарченко, в чем ему помогает помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков, являющийся не только его куратором от РФ, но и кумом.

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