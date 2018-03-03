Резко затормозил: В Донецке столкнулись 6 авто (Фото). Новости

2 марта в неподконтрольном Донецке произошло ДТП с участием 6 автомобилей. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Сегодня в самом центре города, на площади Ленина, по улице Артема произошла крупная авария – столкнулись сразу 6 машин. По дороге в направлении кинотеатра "Шевченко" столкнулись 4 автомобиля, и еще 2 – на повороте Артема-Гурова. Со слов очевидца, жертв и серьезно пострадавших нет», – написал автор поста 2 марта.

Жители Донецка выдвигают предположения о причинах аварии:

Андрей: «Просто тот, кто ехал впереди, резко затормозил»;

Игорь: «На часы билбордовые засмотрелись, наверное»;

Августина: «В кино, наверное, спешили»;

Николай: «Прям возле гайцов чпокнулись. Зато долго ждать не пришлось»;

Кирилл: «В центре каждый день аварии. Половина случаев этих аварий – из-за военных-шумахеров»;

Максим: «Проезжал мимо как раз, и о***нел, честно».

В очередной раз дончане напоминают об отсутствии страхования в «ДНР». «Страховка покроет. Ой, о чем это я...», – пишет пользователь с ником «Tommy Hilfiger».

Также пользователи соцсетей из неподконтрольной Луганщины пишут о том, что дороги в Донецке – расчищены. «У вас хотя бы дороги чистят, а у нас, в ЛНР, под снегом – офигенный слой льда. Почистили вокруг администрации, и все...», – пишет Ирина.

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