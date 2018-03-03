В прифронтовых селах Донецкой области не хватает угля для отопления домов. Новости

В прифронтовых селах Донецкой области, расположенных вблизи Мариуполя, жителям не хватает угля для отопления домов, а обогревать жилища газом – дорого и не все могут себе это позволить. Кроме того, у большинства населения – печное отопление.

В Сартане 77 жителям доставили уголь от Венгерской экуменической службы помощи. Гуманитарную помощь выдали по 300 кг на человека. В прифронтовых селах люди отапливают жилища углем, а собирать дрова за границей населенного пункта не рискуют из-за близости зоны боевых действий.

Житель Сартаны Константин рассказывает, что зимой на покупку угля тратит почти половину семейного бюджета. «В начале осени взяли 5 тонн, а их не хватило, по 5,5 тыс. грн тонна. Хорошо, что дают сейчас 300 кг, и то какая-то помощь», – говорит он.

Пенсионерке Марии Георгиевне из Сартаны тоже не хватает топлива: «Покупаю и дрова, и уголь. Экономлю, то родственники сад обрезали и мне дрова дали».

По словам представителя Венгерской экуменической службы помощи Януша Геревича, гуманитарная помощь рассчитана на социально-незащищенные семьи. «Люди старше 65 лет, матери, которые сами воспитывают детей, инвалиды, хронически больные люди, социально незащищенные люди в тех громадах, в которых проживают переселенцы плюс временные переселенцы», – рассказал он.

Кроме Сартаны, гуманитарную помощь получат еще четыре села вблизи Мариуполя.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеосюжету ТК «5 канал»

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