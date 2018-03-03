На Луганщине дороги чистит военная техника (Фото). Новости

К оперативной ликвидации последствий снежных заносов на дорогах Луганщины присоединились военнослужащие одной из механизированных бригад ВСУ. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Командование предоставило необходимую военную технику для ликвидации снежных заносов: две единицы военной техники – БАТ-2 и ПРМ – ликвидировали последствия стихии как в населенных пунктах, так и на автомобильных дорогах между ними. Из снежного плена были освобождены более десяти единиц автомобилей гражданского населения.

На сегодня большинство дорог расчищены.