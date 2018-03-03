В центре Донецка взорвался автомобиль, – соцсети (Фото). Новости

В центре Донецка взорвался автомобиль, – соцсети (Фото)

ДН

03.03.18 14:36dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В центре Донецка только что прогремел мощный взрыв. Об этом сегодня, 3 марта, сообщают пользователи соцсетей.

В различных сообществах выдвигают разные версии произошедшего, но все сходятся в том, что взрыв был сильным, а эпицентр его – в центре Донецка.

«В центре Донецка (ориентировочно – возле кафе "Корсар) прогремел сильный взрыв», – пишут в одном из сообществ.

«Мощный взрыв в Донецке. Выясняем», – отмечают в другом сообществе.

«Взрыв был в центре города. Предварительно: в районе двора на Челюскинцев, 142 взорвалась машина», – поделились подробностями в еще одном сообществе.

Дончане подтверждают, что звук был сильным, и уточняют, где произошел взрыв:

  • Оленька: «Хорошо в центре было слышно»;
  • Константин: «Звук слышен на 5 участке хорошо был»;
  • Александра: «Я на "Маяке" услышала»;
  • Таня: «Гладковка. 3 машины взорвались во дворе "Корсара". Один пострадавший – в травматологии».

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