Ситуация в пунктах пропуска днем 3 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в социальных сетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Галина: «13:30. Из Артемовска машин нет, идет дождь».

КПВВ «Марьинка»:

Ирина: «12:15. "Каргил" из Донецка, как движение???»

Мах – Ирине: «12:17. "Каргил" в Украину – 20 машин»;

Наталья: «12:22. А что в Донецк из Курахово? Подскажите пожалуйста?»;

Евгений: «13:24. На Донецк из Курахово в 12:00 сразу на пост. Пеших примерно 20 человек»;

Администратор: «13:30. "Каргил" (из Донецка). Подъехал в 8:45 машин было немного (примерно 30), льготы примерно – 7. Потом поперли ВИПы. В 11:50 проехал все посты. На марьинском кольце проверяли всех подряд. Смотрели даже, что в барсетках. На 12:00 на Донецк сразу на пост (Украина)».

КПВВ «Новотроицкое»:

Лидия: «12:54. На Новотроицком на въезд и выезд никого, на Еленовке в сторону Донецка машин 20»;

Администратор: «12:30. Еленовка – 11:00 украинский – на Мариуполь пусто. Только на "карманах". Дорога Донецк-Еленовка скорость 65-90 км/ч в одну полосу. В принципе, не сложная при нормальном состоянии авто. Донецк Мариуполь – везде, во все стороны машин по 10. Скорость движения 60-90 км по одной колее».

КПВВ «Гнутово»:

Виктор: «11:39. Новоазовская дорога закрыта от поселка Васильевка»;

Оля: «12:28. Из Донецка не пришли автобусы забрать людей, машин нет!!!»;

Маргарита: «12:40. Утром смогли проскочить 3 машины. Только добрались до бп. С 6 утра доехали. На Васильевке затор из дальномеров больше км»;

Натали: «13:44. На Гнутово дорога закрыта. Сегодня знакомые приехали из Тельманово, дороги нет. Ехали в объезд через Успенку»;

Krom: «13:48. Ну да, военной техники для очистки дорог нет у республики».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Люди также рассказывают об особенностях проверок на КПВВ «Новотроицкое»:

Раиса: «Вчера ехали из Украины. На блокпосту спрашивали, зарегистрирована ли наша машина в ДНР и есть ли у нас ДНР-ские паспорта. Для чего это им понадобилось, неизвестно, и неизвестно, какие бы это имело последствия. Так что будьте на чеку».

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