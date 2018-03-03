Мощный взрыв в Донецке: Появились подробности (Фото, Видео). Новости

В сети появились фото и видео сегодняшнего взрыва в Донецке. Фотографии и видео размещают пользователи соцсетей.

Также в соцсетях пишут, что «в одном из автомобилей взорвалось неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва пострадал один человек, мужчина, водитель Volkswagen. Он госпитализирован. Тип боеприпаса пока не установлен. Вариант с детонацией ГБО в автомобиле сразу отметаем. Рядом с пострадавшими автомобилями – очевидные следы взрыва боеприпаса. Пострадавшие автомобили присыпаны землей. Воронка небольшая – ручная граната, ВОГ или другой взрывоопасный предмет».

Есть и другая информация: в одном из пабликов пишут о том, что в машине находилось 4 человека. «В машине, которая взорвалась, находились 4 человека. Все пострадали! Увезла "скорая". Один из пассажиров погиб на месте», – говорится в сообщении.

На местных интернет-ресурсах дают «официальную» версию взрыва. Сообщается, что сегодня, 3 марта, в Ворошиловском районе Донецка взорвался легковой автомобиль, пострадал мужчина.

Инцидент произошел по улице Челюскинцев – во дворе жилых домов. В результате взрыва повреждены рядом стоящие автомобили, также нарушено остекление близлежащих зданий. «В результате происшествия пострадал мужчина – водитель одного из автомобилей. Его госпитализировали», – утверждает «глава» Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев.

Информация уточняется.

Напомним, в центре Донецка сегодня прогремел мощный взрыв.

Читайте также: