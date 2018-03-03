На Донбассе из-за мин погибает больше людей, чем из-за боевых действий (Инфографика). Новости

Наличие неразорвавшихся мин и боеприпасов влияет на жизнь двух миллионов людей на востоке Украины, представляя угрозу жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры, препятствует свободе передвижения, перекрывает доступ к средствам существования и ограничивает возможности для досуга детей. Об этом говорится в отчете кластера по вопросам защиты ООН, распространенном сегодня, 3 марта.

Отмечается, что Украина входит в число стран с наибольшим в мире количеством жертв от мин и других взрывоопасных остатков войны (ВОВ). «Ежемесячно количество таких жертв превышает число пострадавших в результате активного конфликта. Подрывы на неразорвавшихся минах, ВОВ и боеприпасах были основной причиной жертв среди детей в 2017 году, составив около двух третей от всех зарегистрированных случаев смерти и травм, из-за которых многие дети остались с инвалидностью на всю жизнь», – говорится в отчете.

При этом в недавнем докладе, опубликованном Женевским международным центром по гуманитарному разминированию, Украина заняла первое место в мире по количеству жертв от взрывов противотранспортных мин, опередив Афганистан и Сирию. «Эти статистические данные являются непосредственным результатом продолжающегося конфликта на востоке Украины, где значительная площадь земель, как на подконтрольной, так и на неподконтрольной правительству территории наполнена неразорвавшимися минами и боеприпасами», – продолжается в отчете ООН.

Так, с 2014 года было зарегистрировано более 1600 жертв от подрывов на минах и других взрывоопасных остатков войны. В условиях активного конфликта на востоке Украины мины и далее используются. Несмотря на это внутреннее перемещенные лица вынуждены возвращаться в места своего прежнего проживания, где отмечается заминирование, что приводит к новым жертвам.

На подконтрольной территории правительство Украины и международное сообщество предпринимают согласованные меры для решения проблемы заминирования, однако ряд критических проблем остается нерешенными. «На неподконтрольной территории почти не было принято никаких скоординированных действий, в то время как ситуация остается сложной», – констатируют в ООН.

В частности, в 2017 году и начале 2018-го зафиксированы жертвы и пострадавшие в следующих случаях подрывов: