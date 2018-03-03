На Донбассе из-за мин погибает больше людей, чем из-за боевых действий (Инфографика). Новости

Наличие неразорвавшихся мин и боеприпасов влияет на жизнь двух миллионов людей на востоке Украины, представляя угрозу жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры, препятствует свободе передвижения, перекрывает доступ к средствам существования и ограничивает возможности для досуга детей. Об этом говорится в отчете кластера по вопросам защиты ООН, распространенном сегодня, 3 марта.
Отмечается, что Украина входит в число стран с наибольшим в мире количеством жертв от мин и других взрывоопасных остатков войны (ВОВ). «Ежемесячно количество таких жертв превышает число пострадавших в результате активного конфликта. Подрывы на неразорвавшихся минах, ВОВ и боеприпасах были основной причиной жертв среди детей в 2017 году, составив около двух третей от всех зарегистрированных случаев смерти и травм, из-за которых многие дети остались с инвалидностью на всю жизнь», – говорится в отчете.
При этом в недавнем докладе, опубликованном Женевским международным центром по гуманитарному разминированию, Украина заняла первое место в мире по количеству жертв от взрывов противотранспортных мин, опередив Афганистан и Сирию. «Эти статистические данные являются непосредственным результатом продолжающегося конфликта на востоке Украины, где значительная площадь земель, как на подконтрольной, так и на неподконтрольной правительству территории наполнена неразорвавшимися минами и боеприпасами», – продолжается в отчете ООН.
Так, с 2014 года было зарегистрировано более 1600 жертв от подрывов на минах и других взрывоопасных остатков войны. В условиях активного конфликта на востоке Украины мины и далее используются. Несмотря на это внутреннее перемещенные лица вынуждены возвращаться в места своего прежнего проживания, где отмечается заминирование, что приводит к новым жертвам.
На подконтрольной территории правительство Украины и международное сообщество предпринимают согласованные меры для решения проблемы заминирования, однако ряд критических проблем остается нерешенными. «На неподконтрольной территории почти не было принято никаких скоординированных действий, в то время как ситуация остается сложной», – констатируют в ООН.
В частности, в 2017 году и начале 2018-го зафиксированы жертвы и пострадавшие в следующих случаях подрывов:
- 6 февраля 2018 года: трое детей (в возрасте 3, 9 и 14 лет) получили ранения в результате взрыва в руках неизвестного взрывоопасного предмета, найденного ими на улице в Красногоровке (подконтрольна территория Донецкой обл.). 14-летняя девочка, старшая из них, получила легкие ранения, а другие – тяжелые;
- 28 ноября 2017 года: мальчик 14 лет лишился трех пальцев, когда у него в руках взорвалась граната, которую он нашел на улице в с. Воздвиженка (подконтрольна территория Донецкой обл.);
- 6 ноября 2017 года: дети были эвакуированы из школы при выявлении в школьном дворе неразорвавшихся боеприпасов в с. Кременовка (подконтрольна территория Донецкой обл.);
- 16 октября 2017 года: женщина, пересекала линию разграничения, получила ранения в результате взрыва мины у КПВВ «Майорск» (подконтрольна территория Донецкой обл.);
- 4 октября 2017 года: сотрудник энергораспределительной подстанции погиб в результате взрыва неизвестного снаряда во время выполнения ремонта поврежденных линий электропередач в Ясиноватском районе (неподконтрольна территория Донецкой обл.);
- 12 августа 2017 года: 63-летний тракторист получил ранения, когда трактор наехал на противотанковую мину вблизи с. Луганское (подконтрольна территория Донецкой обл.);
- 7 июля 2017 года: человек погиб, а женщина получила многочисленные ранения в результате взрыва мины, когда пара возвращалась с Майорска в с. Жованка, расположенного у линии разграничения на подконтрольной территории Донецкой обл.;
- 24 апреля 2017 года: трактор наехал на мину, что привело к гибели трех фермеров в с. Фащевка (неподконтрольна территория Луганской обл.);
- 23 апреля 2017 года: один член миссии ОБСЕ погиб и двое были ранены в результате взрыва автомобиля, скорее всего на мине, на регулярно используемой дороге в с. Пришиб (неподконтрольна территория Луганской обл.);
- 4 апреля 2017 года: погибла учительница детской школы искусств, а 10 ее коллег получили ранения в результате взрыва установленной на растяжку гранаты в Новоазовске (неподконтрольная территория Донецкой обл.) во время субботника в лесополосе возле местного хлебозавода.
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