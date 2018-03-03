Мэр Краматорска рассказал о льготах на проезд в городском транспорте. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) льготный проезд в городском транспорте с нового года никто не отменял и не ограничивал. Об этом заявил городской голова Андрей Панков, комментируя жалобу пенсионера, что перевозчики отказывают людям во льготном проезде.

«Я первый раз слышу, что эта норма отменена. Мы общаемся с перевозчиками и они гарантируют нам [льготы]. Постоянно проводит с ними совещания отдел транспорта. Перевозчики гарантируют, что нет такого ограничения – они берут всех, согласно нормам закона, в котором есть четкий перечень», – говорит мэр.

По его словам, в каждом транспорте должен быть перечень льготных категорий пассажиров. «Мы обязали их вывесить на видном месте, возле водительской кабины, чтобы четки перечень тех льготных категорий, которые имеют право пользоваться льготным проездом», – сказал Панков.

Он добавил, что, если факты с нарушением проезда по льготам все же есть, градоначальник рекомендует жителям Краматорска жаловаться на перевозчика в мэрию или диспетчеру с указанием номера автобуса и конкретного водителя. Контакты также должны быть указаны в транспорте.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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