«Глава ДНР» снова заявил претензии на весь Донбасс. Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко представил сегодня, 3 марта, предвыборную программу «Сила Донбасса». Об этом пишут местные интернет-ресурсы.

Сообщается, что в основу предвыборной программы Захарченко ляжет стратегия долгосрочного развития «республики».

«Разрабатывая и обсуждая перспективы развития ДНР, мы должны закладывать в программу и тот факт, что рано или поздно мы вернем наши территории. Это должна быть программа развития всего Донбасса. Именно поэтому необходимо учитывать наработки и опыт реализации гумпрограммы по воссоединению народа Донбасса и привлекать к общественной дискуссии всех жителей региона. Наша сила всегда была в единстве. Мы не должны забывать о наших гражданах по ту сторону линии разграничения. И если сегодня мы искусственно разъединены, то завтра, убежден, мы вновь будем едины и сильны», – заявил Захарченко.

Захарченко добавил, что стратегия долгосрочного развития «республики» будет создаваться на основе всенародной дискуссии. Выборы в «ДНР» планируют на осень 2018 года.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном Донецке утвердили проект предвыборной программы «главы ДНР» Александра Захарченко на заседании «президиума общественного движения "Донецкая республика"».

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