Бойцы «ДНР» вынуждены подставляться из-за отсутствия Vodafone. Новости

Не восстанавливать связь украинского мобильного оператора Vodafone – это политическое решение «ДНР», которое пока никто не отменял. Об этом в ходе своей видеоконференции заявил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

В ходе конференции к нему обратился Олег, представившийся «бойцом 3-й мотострелковой бригады ДНР». Он отметил, что его жена и мать находятся на подконтрольной Украине территории в Краматорске, и из-за отсутствия мобильной связи с ними мужчине приходилось выходить на крайние позиции ближе к линии разграничения, чтобы поймать сеть украинского оператора.

«После того, как была прекращена работа МТС, мне удалось услышать их (жены и матери, – прим.) голоса один раз, да и то – с риском для жизни пришлось добираться туда, куда добивают вышки МТС с территории Украины. Больше месяца не знаю об их судьбе. И я такой не один. У нас говорят, что Захарченко запретил восстанавливать связь этого оператора. Ему-то что, а как быть семьям тысячи людей, которых разделила эта война? Можно ли что-то сделать?», – обратился Олег.

Ходаковский ответил, что «пока ничего сделать нельзя». «Есть политическое решение и его пока никто не отменил. Все ссылаются на то, что якобы идет саботаж со стороны Vodafone, Украины, что не дают восстановить повреждения сети. Но как там на самом деле, я сейчас комментировать не готов. Первоначально я знаю, что было волевое решение – [связь] не восстанавливать», – сказал он.

Ходаковский также подчеркнул, что в «ДНР» нужды отдельных людей «во внимание не сильно принимаются». «Вы же видите это все о той обстановке, в которой вы живете. Человек на сегодняшний день – это просто ресурс, не более. Понятно, что не в моем понимании», – резюмировал он.

Напомним, в ходе видеоконференции Ходаковский также сообщил, что в самом крупном «армейском корпусе ДНР» большая текучка кадров и катастрофическая нехватка боеприпасов.

В предыдущих своих выступлениях Ходаковский отмечал, что, скорее всего, в «ДНР» не восстановят сигнал Vodafone, т.к. это не выгодно ни одной стороне вооруженного конфликта, при этом в «ДНР» связь не восстанавливают целенаправленно.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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