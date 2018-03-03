В «ДНР» уверены, что Россия не пойдет на сделку о хорватском сценарии. Новости

В «ДНР» считают, что хорватского сценария с введением миротворческой миссии ООН на Донбассе не будет, потому что Россия не пойдет на такие договоренности. Об этом в ходе своей видеоконференции заявил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Здесь мы встречаем жесткую поддержку. Никто не пойдет со стороны России на какие-либо договоренности, которые могут привести к реализации хорватского сценария здесь и сейчас», – говорит он.

«Мы должны были высказать свою позицию по поводу возможного введения миротворцев. Мы ее высказали. Это позиция неприятия, однозначная позиция. Даже предложение Владимира Путина по поводу введения миротворцев, как охраны миссии ОБСЕ – дискуссионное. Даже его нужно обсуждать», – заявил Ходаковский.

По его словам, концепция миротворческой миссии ООН по плану бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, в «ДНР» «даже не обсуждается». «Мы просто говорим однозначно нет, и никаких разговоров на эту тему вести не будем. И пока что Россия в этом вопросе нас безапелляционно поддерживает. Потому что никто не идет ни на какие уступки, поэтому хорватский сценарий здесь не реализуем», – сказал он.

«Нам бы этого очень не хотелось, потому что будут очень большие потери, но в данном случае все зависит от Украины», – добавил Ходаковский.

Как сообщалось ранее, по мнению экспертов, план экс-генерального секретаря НАТО Андерса Расмуссена по миротворческой миссии ООН на Донбассе был согласован между главными геополитическими игроками – США и Россией. По нему, сначала миротворческая миссия ООН будет вводиться на линию разграничения, потом в Украине должна быть принята политическая часть Минских соглашений – амнистия и закон о местных выборах на Донбассе. Дальше миротворцы передвигаются на всю территорию Донбасса и под их юрисдикцией проводятся местные выборы. После этого Украина получает доступ к границе с Россией, а миротворцы там еще пару лет остаются и контролируют выполнение закона об особом статусе Донбасса.

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