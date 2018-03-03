Команда подростков с инвалидностью из Дружковки покорила «Лигу смеха» (Фото, Видео). Новости

Воспитанники Дружковского детского дома-интерната для подопечных с особенностями развития (Дружковка, Донецкая обл.) выступили на 4-м фестивале «Лиги смеха», который проходил в 26 января по 3 февраля в Одессе. Юмор особенных выступающих был оценен Кубком чемпионов фестиваля.

Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», на фестиваль в этом году приехали более 190 команд из 69 городов Украины и других стран – Молдовы, Беларуси, Израиля, Грузии и России. До первого тура, правда, были допущены не все приехавшие, и поразить юмористических судей попытались 175 команд. В результате жесткого отбора во второй тур прошли только 49 команд.

Судей и зрителей своим юмором и оптимизмом поразила команда «Свой формат» из Дружковки – четыре парня и одна девушка, страдающие ДЦП. Воспитанники Дружковского интерната дошутились до Гала-концерта фестиваля и получили специальный приз – Кубок чемпионов фестиваля, который вручил дружковчанам ведущий «Лиги смеха» Владимир Зеленский.

Отметим, что Дружковский детский дом-интернат для подопечных с особенностями развития остался единственным таким заведением на подконтрольной украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей. Здесь находятся дети возрастом от 4 до 18 лет, а в «молодежном отделении» – девушки от 18 до 25 лет. Военные действия не затронули заведение напрямую, но Дружковский дом-интернат первым принял эвакуировавшихся детей их Шахтерска, где тамошний дом-интернат прекратил свое существование.

Детский дом в Дружковке был создан в 1978 году и с того времени работники как своими силами, так и при участии спонсоров занимаются постоянным улучшением заведения. Здесь действуют кабинеты фитотерапии, сенсомоторного развития, залы ЛФК и тренажеров, другие кабинеты развития.

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