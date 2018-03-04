Бьет по карману: В Покровске подорожал проезд в общественном транспорте (Видео). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) подорожал проезд в общественном транспорте. Местные чиновники пересмотрели стоимость после угроз перевозчиков устроить забастовку.

Теперь покровчане за проезд в общественном транспорте платят 4 грн. Тариф местные власти подняли на 1 грн, а не на 3,5 грн, как этого накануне требовали перевозчики. Их обоснования проверили чиновники и пришли к выводу – расчеты завышены. «Было принято решение поднимать тариф до 4 грн, хотя перевозчики просили по их расчетам – 7 грн 46 коп. Но мы сделали свои расчеты. Естественно, увеличивать надо было, потому что все дорожает, проезд не может оставаться на прежнем уровне», – рассказал заместитель Покровского городского головы Валерий Аржавитин.

Поднять проезд почти до 8 грн перевозчики требовали с угрозами – если чиновники не пойдут навстречу, парализуют движение общественного транспорта в городе.

Но и 1 гривна стала поводом для возмущения пассажиров:

«Дорожает постоянно, а зарплаты одни и те же»;

«Не устраивает. Если двумя транспортами, то уже накладно;

«По карману немножко бьет».

В Покровском горсовете заверили, в этом году повышать стоимость проезда больше не будут. Последний раз ее пересматривали 4 года назад.

Напомним, с 1 февраля перевозчики повысили стоимость проезда в маршрутках. Их действия чиновники называют незаконными. Поскольку в городской администрации не давали разрешения на подорожание билетов.

По материалам видеосюжета «ТК Донбасс». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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