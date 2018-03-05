Военный прокурор Украины не исключает эскалации на Донбассе. Новости

В Украине нет политической воли для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, где весной не исключена очередная эскалация. Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Война, которая регулируется больше политическим законом о деоккупации Донбасса, никогда не сможет быть прекращена. Миротворческий контингент, который заедет, не будет подчиняться украинскому законодательству, а исключительно законодательству своих стран. На нашей территории будут делать право инструментами других стран», – говорит он.

«У нас есть одна единственная проблема. Я знаю статистику. Каждый день умирают ребята, потому что нет политического решения той проблемы, которую невозможно решить военным путем. Именно через призму возвращения пленных или заложников, именно через призму квази-переговоров в Минске мы имеем стагнацию войны», – продолжил Матиос.

По его словам, после расторжения контрактов между НАК «Нафтогаз Украина» и «Газпромом» не исключена и эскалация на фронте на Донбассе. «Я не исключаю, что после газового шантажа начнется до 9 мая "мы за победой любой ценой не постоим". Я не исключаю военной эскалации, а половина инструментов государственного принуждения могут отойти в сторону из-за политиков», – сказал он.

Как сообщалось ранее, сегодня, 5 марта, в зоне проведения АТО на Донбассе и в силу очередной режим прекращения огня, о котором договорились на последнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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