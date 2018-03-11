Знаем мы вас, сервизы с рыбками стырите: Переселенцы рассказали о поиске жилья. Новости

Переселенцы из Донбасса ответили на вопросы – «С какими проблемами сталкивались при поиске жилья?» и «Сколько раз отказали сдать квартиру?», а также поделились своими историями.

Так, у большинства переселенцев были проблемы при поиске жилья и большинство из них получали отказы. «С жильем были проблемы, потому что восток… такое было. А с работой мне как-то повезло», – поделилась переселенка из Хрустального (до переименования Красный Луч, Луганская обл.) Саша Чумаченко.

«Мне риелторы сразу говорили, что с востока не хотят, поэтому давайте и не будем пытаться. 4 или 5 раз были отказы», – рассказал о своем опыте переселенец из Донецка Даниил.

Переселенец из Луганска Евгений Спирин ответил с иронией, привел примеры ответов. «Во время поиска жилья да. "С Донбасса не берем. Знаем мы вас, сервизы с рыбками стырите все и все". "А одни переселенцы даже обои ободрали". "А один мальчик из Луганска украл кошачий туалет". Отказали раз 6, если не больше», – сказал он.

«Чайник украдете. А одни переселенцы из Донецка разгромили мне всю квартиру», – добавила пример ответов переселенка из Луганска Евгения Грейс.

По ее словам, у нее было больше 10 отказов при поиске жилья.

Переселенец из Луганска Сергей Кикоть рассказал, что в одной из квартир у него спрашивали, не будет ли он вывешивать флаг «ЛНР». «Я пообещал этого не делать и все ок», – сказал мужчина.

«Были условия, что переселенцам не сдаем. Я сразу говорил – я переселенец, если вас это не устраивает, то до свидания. Один раз просто прямо было сказано, что нет. Во второй раз это было очень смешно, когда придумывались какие-то причины. "А вы курите?" – "Да". "Фух, если курите, то нет, не сдаем"», – поделился переселенец из Луганской области Сергей Пивоваров.

Из всех опрошенных только переселенец из Луганской области Роман Батькович сказал, что при поиске квартиры не получил ни одного отказа.

По материалам: КЛІШЕ Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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