Ситуация в пунктах пропуска утром 4 марта. Новости

Сегодня утром, 4 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекло 22,5 тысячи человек и более 3000 транспортных средств, а именно:

«Майорск» – 5180 человек и 760 транспортных средств;

«Марьинка» – 4995 человек и 1075 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 3815 человек и 795 транспортных средств;

«Гнутово» – 1696 человек и 437 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 6877 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд на КПВВ находилась такое количество автомобилей:

«Майорск» – 30/60;

«Марьинка» – 40/30;

«Новотроицкое» – 30/40;

«Гнутово» – 40/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Евгений: «7:03. Машин мало, дорога сносная»;

Администратор: «9:04. Каргил в Украину ~60 общей и штук 10 умных».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «8:07. На Новотроицком и Еленовке в сторону Донецка пусто».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается. В основном пользователи интересуются состоянием дорог до КПВВ.