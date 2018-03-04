Ситуация в пунктах пропуска утром 4 марта. Новости

Сегодня утром, 4 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекло 22,5 тысячи человек и более 3000 транспортных средств, а именно:
- «Майорск» – 5180 человек и 760 транспортных средств;
- «Марьинка» – 4995 человек и 1075 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 3815 человек и 795 транспортных средств;
- «Гнутово» – 1696 человек и 437 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 6877 человек.
Сегодня утром на въезд и выезд на КПВВ находилась такое количество автомобилей:
- «Майорск» – 30/60;
- «Марьинка» – 40/30;
- «Новотроицкое» – 30/40;
- «Гнутово» – 40/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Евгений: «7:03. Машин мало, дорога сносная»;
- Администратор: «9:04. Каргил в Украину ~60 общей и штук 10 умных».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Администратор: «8:07. На Новотроицком и Еленовке в сторону Донецка пусто».
О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается. В основном пользователи интересуются состоянием дорог до КПВВ.
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