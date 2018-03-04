Ситуация в пунктах пропуска днем 4 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в социальных сетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 4 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Светлана: «12:02. На Горловке в сторону Бахмута 10 машин, дальше везде пусто».

КПВВ «Марьинка»:

Татьяна: «13:28. Муж прошел ВСЕ за час. Вез торт "Лучиано", конфеты "Эсферо", махан – ничего не забрали, протоколов не составляли, досмотр машины был полный на украинском БП. Машин очень мало, на днр был 10, на украинском заехал сразу».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «10:08. Еленовка только на проверке + 5, очередь в Мариуполь».

О ситуации на других КПВВ не сообщается.

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