Новый вид кредита в «ДНР»: Использовать можно только в одном магазине. Новости

В «ДНР» местная финансовая компания «Рост» запустила новый вид потребительского кредитования, ориентированный на приобретение бытовой техники, которая становится залогом при кредитовании.

Как сообщается на сайте компании, на данный момент средства по данному кредиту можно использовать только в сети магазинов «Фокс» (бывший «Фокстрот»).

Условия потребительского кредитования на быттехнику следующие:

приблизительный размер лимита – 2 средних дохода клиента. Минимальная сумма – 1 000 руб., максимальная – 100 тыс. руб. (476 – 47 619 грн по местному курсу на 05.03.18);

порядок предоставления кредита: единоразовое перечисление суммы кредита в полном объеме на текущий счет продавца, в счет оплаты за приобретаемый товар заемщиком;

процентная ставка – 12% годовых, которые начисляются на остаток по мере выплаты тела кредита;

максимальный срок кредита – 12 месяцев. Кредит в любом случае оформляется на 12 месяцев, однако клиент может погасить его досрочно, «чем уменьшит сумму процентов, которые начисляются не на всю сумму кредита, а на остаток»;

единоразовая комиссия за оформление кредита, который берется на приобретение мобильного телефона, составляет 12%, на быттехнику – 6%;

ежемесячная комиссия за обслуживание кредита: на приобретение мобильного телефона – 4,99% от суммы кредита; на быттехнику – 3,5% от суммы кредита;

за несвоевременное погашение основной суммы компания начисляет пеня – 0,01% ежедневно;

погашение идет ежемесячно в период с 1 по 10 число, в случае непогашения ежемесячного платежа в срок – штраф 100 руб. (48 грн);

стоимость справки о состоянии кредита, в том числе и о его закрытии, – 100 руб. (48 грн).

На сайте «Роста» уверяют, что при предоставлении полного пакета документов, «кредитный комитет» принимает решение в течение часа. Однако в документации к кредиту указано: «Сроки рассмотрения заявки на кредит и принятия решения по данной заявке – до 5 рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов».

Требования к заемщику:

«гражданство ДНР» либо Украины (принимаются паспорта как «ДНР», так и гражданина Украины, также необходима справка о номере ИНН);

«постоянная регистрация на территории ДНР»;

возраст от 21 до 70 лет (на момент окончания срока действия договора об использовании кредитной карты с кредитным лимитом). Пенсионеры должны предоставить пенсионное удостоверение;

постоянное место работы в «ДНР»;

минимальный стаж по последнему месту работы должен составлять не менее 3-х месяцев;

стационарный рабочий телефон;

документы, подтверждающие статус «пенсионер» (пенсионное удостоверение).

Как сообщалось ранее, после возмущения жителей финансовая компания «Рост» снизила процентную ставку по кредитной карте «Старт» (аналог украинской «кредитки универсальной») с 36% до 4%.

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