В «ДНР» в 9 раз снизили процент на потребительский кредит. Новости

В «ДНР» после возмущения жителей финансовая компания «Рост» снизила процентную ставку по кредитной карте «Старт» (аналог украинской «кредитки универсальной») с 36% до 4%. Судя по данным сайта компании, изменения введены с 20 декабря 2017 года, при этом по договорам, оформленным до этой даты, процент остался на уровне 36%.

Кредитная карта «Старт» используется исключительно при безналичных расчетах через терминалы «центрального республиканского банка ДНР» в магазинах и аптеках. Ею можно расплачиваться за продукты, товары и медикаменты. Но, например, коммунальные услуги, ею рассчитаться нельзя. Наличные средства с карты снять тоже нельзя

Ранее в «Росте» сообщали, что данной картой можно расплачиваться в 700 магазинах «республики». Сейчас эта информация на сайте отсутствует.

На данный момент условия по кредитке «Старт» следующие:

кредитный лимит может колебаться от 1 000 до 50 000 руб. (476 – 23 810 грн по местному курсу) и составляет примерно 90% от средней зарплаты или пенсии заемщика;

проценты начисляются на фактическую задолженность ежедневно;

кредитной картой можно пользоваться на протяжении 12 месяцев;

решение о выдаче карты принимается в течение часа, если предоставлен полный пакет документов;

при оформлении карты выплачивается единоразовая комиссия, которая зависит от суммы лимита.

При этом предусмотрены и дополнительные затраты:

за несвоевременное погашение основной суммы кредита начисляется пеня – 0,01 % ежедневно;

в случае непогашения процентов в срок с 1 по 10 число будет начислен штраф в размере 100 руб. (48 грн);

в случае утери карты стоимость ее перевыпуска – 120 руб. (57 грн);

стоимость выписки о движении по ссудному счету – 100 руб. (48 грн);

стоимость справки о состоянии кредита, в том числе и о его закрытии, – 100 руб. (48 грн).

Также в компании «Рост» сообщают, что гасить проценты нужно ежемесячно – с 1 по 10 число, это можно сделать через терминалах самообслуживания, а также в кассах «центрального республиканского банка ДНР». «Тело кредита можно погашать по желанию – в течение всего срока пользования картой. Главное, чтобы при истечении договора на счету лежала вся сумма лимита и были выплачены проценты», – уточняют в компании.

Чтобы стать обладателем кредитной карты «Рост», заемщик должен соответствовать следующим критериям:

иметь «гражданство ДНР» либо Украины (принимаются паспорта как «ДНР», так и гражданина Украины, также необходима справка о номере ИНН);

иметь «постоянную регистрацию на территории ДНР»;

возраст от 21 до 70 лет (на момент окончания срока действия договора об использовании кредитной карты с кредитным лимитом). Пенсионеры должны предоставить пенсионное удостоверение;

иметь постоянное место работы в «ДНР»;

минимальный стаж по последнему месту работы должен составлять не менее 3-х месяцев;

иметь стационарный рабочий телефон.

Доход заемщика подтверждается справкой о доходах и выпиской «ЦПБ ДНР» по текущему счету, на который поступают регулярные платежи (заработная плата, пенсия, регресс и пр.) за 3 предыдущих месяца. Справка/выписка действительна в течение 10 дней с даты выдачи.

В «Росте» подчеркивают, что человек может иметь только один вид их кредита. Например, если заемщик уже оформил потребительский кредит, то он «не имеет права оформлять другие кредитные продукты».

Как сообщалось ранее, в октябре 2017 года в «ДНР» некая финансовая компания «Рост» начала выдачу потребительских кредитов населению. Кредит по карте выдавался на 12 месяцев под 36% годовых. Высокая процентная ставка «Роста» возмутила местных жителей.

Также отмечалось, что «Рост» запустил новый вид потребительского кредитования, ориентированный на приобретение бытовой техники, которая становится залогом при кредитовании. Но средства по данному кредиту можно использовать только в сети магазинов «Фокс» (бывший «Фокстрот»).

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