В «ДНР» пояснили, когда не нужно менять техпаспорт на квартиру украинского образца. Новости

В «ДНР» в отдельных случаях не обязательно менять техпаспорт на недвижимость украинского образца на местный. Об этом в интервью местной газете рассказал адвокат «коллегии юристов ДНР» Павел Косован.
Адвокат рассказал, что, согласно процедуре, когда продавец квартиры нашел покупателя, он отправляется к местному нотариусу и сообщает ему о своем намерении продать недвижимость. «Нотариус посмотрит, все ли в порядке с правоустанавливающими документами, и распишет дальнейший порядок действий. Первым делом вам придется сделать техпаспорт. Если вы не собираетесь продавать, дарить или каким-то другим образом отчуждать дом или квартиру, старый паспорт остается действующим и менять его нет необходимости. Но если вы решили осуществить отчуждение имущества, придется делать новый техпаспорт», – пояснил Косован.
Он напомнил, что сейчас новые техпаспорта «образца ДНР» в Донецке, Макеевке и Горловке оформляются через «единый регистрационный центр» («единое окно»), а в остальных городах – через БТИ (бюро технической инвентаризации).
«Помимо оформления техпаспорта, вам предстоит получить у эксперта заключение об оценке продаваемого имущества, в регистрационной палате – информационную справку об отсутствии или наличии обременений на данную недвижимость», – уточнил Косован.
Адвокат дополнил, что имея на руках все эти документы, «вы оплачиваете в банке госпошлину и услуги нотариуса, после чего подписываете договор купли-продажи с покупателем и получаете деньги». «Договор необходимо внести в госреестр, сделать это можно тоже через "единое окно"», – резюмировал он.
Как сообщалось ранее, с декабря 2017 года в трех городах – Донецке, Горловке и Макеевке – изменилась система оформления недвижимости «по правилам ДНР». Также за прошлый год по состоянию на начало 2018 года цены на продажу квартир в Донецке снизились от 8 до 22%.
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