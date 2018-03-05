Четкий сигнал: Украине нужен мост между прошлым и будущим на Донбассе. Новости

Украине необходимо не только работать над концепцией переходного периода и переходного правосудия, но и информировать жителей неподконтрольного Донбасса, как будет происходить возврат территорий под украинскую юрисдикцию, так как незнание порождает страхи. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе пресс-конференции «Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации» заявила политолог Татьяна Дурнева.

«Вспоминая о прошлом, мы должны думать о будущем. Нужно построить мост – между прошлым и нашим будущим. Мы показываем всеми миру, что происходило в Донецке. Мы должны говорить о переходном периоде, о переходном правосудии, когда мы не можем по старым нормам и правилам жить», – говорит она.

«Мы должны выстроить на определенное время правила, по которым мы будем наказывать виновных, но виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечества, а не простых людей, которые там до сих пор живут. Наша задача послать на оккупированную территорию четкий сигнал, что мы будем делать, когда Украина вернет свой контроль, кто понесет ответственность и какие будут первые шаги», – продолжает Дурнева.

По ее словам, незнание планов украинских властей порождает не только страхи, но и позволяет манипулировать жителями неподконтрольного Донбасса. «Этого сейчас никто не знает, а незнание порождает страхи, и эти страхи очень сильно ощущаются на неподконтрольной территории. Там очень неплохо работает российская пропаганда, которая показывает, что, когда Украина вернет свой контроль "все будут наказаны, все будут в тюрьмах, не смогут работать и занимать определенные должности"», – считает политолог.

Она добавила, что для определенных категорий жителей такие виды наказания за коллаборационизм должны быть: «Это действительно правда, но не тотально. И об этом надо говорить не то, чтобы сегодня, вчера. Та коммуникация, которая сейчас ведется, не возвращает людей в Украину, она их пугает. Я бы сконцентрировала усилия граждан, которые выехали из Донецка, органов власти на том, чтобы построить мост между прошлым и будущим».

Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрированы три законопроекта по теме коллаборационизма*. Так, 9 марта 2017 года был зарегистрирован первый законопроект № 6170 « О запрете коллаборационизма» (инициатор – народный депутат Игорь Лапин).

20 декабря группой народных депутатов (среди которых и Игорь Лапин) был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму. Правозащитники обеспокоены, что данный законопроект может превратиться в карательный инструмент, и никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса. Общественники считают, что законопроект № 7425 разжигает межрегиональную рознь.

28 декабря 2017 года свой законопроект подала народный депутат Наталья Веселова. Законопроект №7425-1 «Об установлении справедливости и наказания виновных в военных преступлениях по событиям на территории Донецкой и Луганской областей» предполагает полную амнистию всех, кто не связан с военными преступлениями на Донбассе.

*Коллаборационизм (фр. collaboration – «сотрудничество») – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.

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