На Донбассе стартовало очередное перемирие. Новости

Сегодня, 5 марта, в зоне проведения АТО на Донбассе и в силу очередной режим прекращения огня, о котором договорились на последнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.
В Минске договорились, что «режим тишины» начиная с 5 марта 2018 года в 00:01 (по киевскому времени).
Напомним, режим прекращения огня предполагает запрет сторонам вооруженного конфликта на ведение наступательных действий и разведывательных операций, ведение огня, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
Также стороны должны соблюдать требование не вести преднамеренных обстрелов гражданской инфраструктуры (школ, детских садов, больниц и пр.).
Напомним, Трехсторонняя контактная группа призвала к перемирию на Донбассе с понедельника, 5 марта. В «Л-ДНР» издали соответствующие «приказы».
Вооруженные силы Украины подтвердили готовность к установлению и соблюдению режима прекращения огня. При этом, по данным украинской разведки, незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» планируют обстрелять подконтрольные им населенные пункты и обвинить в этом ВСУ.
Ранее сообщалось, что в начале марта в Луганской области районе населенного пункта Станица Луганская может произойти разведение сил.
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