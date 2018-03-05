В «ДНР» рассказали о подводных камнях своих агентств недвижимости. Новости

Если до начала военных при украинской власти в Донецкой области стоимость услуг агентств недвижимости выражалась в проценте от сделки, то сейчас, при «ДНР», цена фиксированная – от тысячи долларов. Об этом в интервью местной газете рассказал адвокат «коллегии юристов ДНР» Павел Косован.

Он отметил, что в «ДНР» порядок заключения сделок купли-продажи недвижимости условно можно разделить на три этапа:

получение технического паспорта образца «ДНР»;

оформление договора у нотариуса;

регистрация права собственности в «органах ДНР».

Многие не хотят тратить время, обходя учреждения и собирая необходимый пакет документов. Поэтому обращаются в агентства недвижимости, которые обещают найти покупателя, обеспечить сопровождение сделки и зарегистрировать право собственности на недвижимость.

И если до войны стоимость услуг агентства преимущественно выражалась в проценте от сделки, то сейчас цена фиксированная. «Сегодня риэлторы берут за свои услуги не менее тысячи долларов. Сейчас цена, как правило, фиксированная. Но тут нужно быть внимательным: сегодня далеко не все агентства предоставляют услуги по регистрации права собственности, ограничиваясь исключительно поиском покупателя и сопровождением сделки. Правда, денег за это меньше они не берут. Поэтому, заключая договор с центром недвижимости, следите, чтобы перечень его услуг был максимально полным», – сказал Косован.

Он также выделил основные нюансы, на которые необходимо обратить внимание при выборе агентства. «Следует насторожиться, если представитель агентства сходу начинает сыпать обещаниями и заверять, что все будет замечательно. Скорее всего, перед вами непрофессионал, старающийся любой ценой заполучить клиента. Опытные специалисты предпочитают сразу знакомить потенциального клиента с возможными рисками и не давать необоснованных обещаний. В дальнейшем это позволяет избежать конфликтов», – отметил Косован первый момент.

Также он советует обратить внимание, рассказал ли представитель агентства о дополнительных затратах, которые в итоге увеличивают сумму сделки. «Вам придется оплатить услуги нотариуса и эксперта-оценщика, а также оформление техпаспорта и получение правоустанавливающего документа и регистрацию права собственности в государственном органе», – продолжил адвокат.

Третий момент – полнота сделки. «Обязательно ознакомьтесь с условиями договора, который вам предложит агентство. Там должны быть четко прописаны обязанности агентства, в том числе регистрация права собственности. К сожалению, бывают случаи, когда риэлторы доводят клиента до заверения сделки у нотариуса, оставляя клиенту самое важное – регистрацию своего права собственности в государственном органе. А ведь по закону только с этого момента новый собственник вступает в свои права», – констатировал Косован.

Он также рекомендует посмотреть, какие сроки выполнения работ ставит для себя агентство. «Они должны быть реальными. Например, месяца недостаточно для проведения сделки "под ключ". Я бы назвал реальным срок в 3-6 месяцев. А вообще продолжительность зависит от ситуации: где-то приходится тратить дополнительное время на выписку жильцов, где- то процесс тормозится из-за задержек с получением документов», – дополнил адвокат.

Косован также напомнил, что сделки, заключенные с 15 мая 2014 года по 31 января 2016 года на подконтрольной Украине территории, в «ДНР» нужно дополнительно «легализовывать». «А вот договоры, оформленные там с 1 января 2017 года, у нас не признаются. К сожалению, некоторые агентства недвижимости "забывают" предупредить об этом клиентов и заключают сделки через украинских нотариусов. В итоге покупатели не могут зарегистрировать право собственности здесь, в ДНР», – резюмировал адвокат.

Как сообщалось ранее, с декабря 2017 года в трех городах – Донецке, Горловке и Макеевке – изменилась система оформления недвижимости «по правилам ДНР». Также за прошлый год по состоянию на начало 2018 года цены на продажу квартир в Донецке снизились от 8 до 22%.

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