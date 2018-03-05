Глава Красногоровки рассказал о работе военно-гражданской администрации. Новости

В прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.) главная задача местных властей – восстановление города, а главной проблемой остаются обстрелы. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук.

«Согласно закону о военно-гражданской администрации у нас есть много полномочий, еще больше обязанностей. Одна из задач, которая перед нами стоит, это противодействие диверсионным проявлениям», – говорит он.

«Вторая наша задача – поддерживать жизнедеятельность, обеспечивать жизнедеятельность и способствовать развитию города и его инфраструктуры. Мы координируем деятельность всех военных подразделений, которые находятся на территории города, частично обеспечиваем их деятельность», – продолжил Ливанчук.

По его словам, в военно-гражданской администрации Красногоровки работают 22 человека. «Некомплект у нас одного военного заместителя. Некомплект юриста, которого не можем найти очень давно, никто не хочет идти сюда. Пришел один, поработал – стрельба, обстрелы, уехал, хоть сам местный – красногоровский, а живет в Киеве», – рассказывает он.

Глава Красногоровки также сообщил, что в восстановлении города помогают города-побратимы – Снятын (Закарпатская обл.), Сумы, Конотоп, Охтырка (Сумская обл.), Львов. «Учитывая, что город постоянно под обстрелами, у нас очень много разрушений. Восстановление города – это одно из основных наших задач. В 2015 году наши города-побратимы начали предоставлять нам материальную помощь в виде стройматериалов. На сегодняшний день восстанавливают жилью у нас бригады ГСЧС, до этого люди восстанавливали сами, а также восстанавливают благотворительные фонды», – рассказал Ливанчук.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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