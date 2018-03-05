«Шахтер» на выезде разгромил «Карпаты» (Видео). Новости

В 22-м туре украинской Премьер-лиги «Шахтер» на выезде встречался с «Карпатами». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Во Львов «горняки» отправились без дисквалифицированных Тайсона, Фреда, Ярослава Ракицкого и Давида Хочолавы. В их отсутствие в центре обороны впервые в сезоне сыграла связка Ивана Ордеца и Николая Матвиенко, а в середине поля, рядом с Тарасом Степаненко, действовал Алан Патрик.

С первых минут стало понятно, что обе команды готовы биться за победу, причем в прямом смысле. Особенно агрессивно настроены были хозяева: не всегда успевая за быстрыми и техничными бразильцами «Шахтера», львовяне не стеснялись срывать атаки откровенными фолами. Ставка «Карпат» на тактику от обороны в первом тайме себя оправдала, хотя возможности отличиться у дончан были.

На старте второй половины матча подопечные Паулу Фонсеки буквально вжали соперника в штрафную и быстро добились успеха: 0:1. На хозяев пропущенный гол никоим образом не повлиял: они так же не спешили идти вперед, да и «горняки» полностью контролировали мяч и темп игры. И стоило «оранжево-черным» ускориться и закрутить очередную бразильскую комбинацию, как они забили вновь. А точку в матче поставил еще один гол дончан.

Таким образом, «Шахтер» со счетом 3:0 побеждает «Карпаты» и завершает первый этап чемпионата на вершине турнирной таблицы. Вторую часть сезона дончане откроют 9 марта в 19:00 выездным поединком с полтавской «Ворсклой».

«Карпаты» (Львов) – «Шахтер» (Донецк) – 0:3, голы: 0:1 Бернард, 0:2 Алан Патрик, 0:3 Исмаили.

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