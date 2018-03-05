Три года без газа: В прифронтовой Красногоровке газоснабжение можно восстановить за неделю. Новости

В прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.) газораспределительную станцию для подачи газа в город можно запустить за неделю. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук.

«Газа в Красногоровке нет с 2014 года. За три года на газораспределительную станцию, которая находится на "красной линии", господин Хуг (замглавы СММ ОБСЕ, – прим.) смог попасть три раза. Ее обследовали, вроде бы, она нормально может работать, там может неделя [нужна] на какие-то профилактические работы», – говорит он.

«Нужно закопать несколько метров трубы, чтобы подключить ее, но ввиду боевых действий этого никто не позволит», – добавил Ливанчук.

Глава военно-гражданской администрации Красногоровки также рассказал о других проблемах прифронтового города.

Как сообщалось ранее, сегодня, 5 марта, в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня, о котором договорились на последнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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