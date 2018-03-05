В Красногоровке начнут восстанавливать поврежденные обстрелами многоэтажки. Новости

В прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.) с весны начнутся восстановительные работы в поврежденных обстрелами многоэтажных домах. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук.
«С нами тесно взаимодействует Департамент экологии, Департамент капитального строительства. Мы сами сделали санитарную очистку города, которой до войны тут не было, даже этих документов», – говорит он.
«28 многоэтажных домов – подана документация на разработку проектов на восстановление. Уже есть распоряжение губернатора, которым выделены деньги на эту работу. С весны начинаем», – сказал Ливанчук.
Как сообщалось ранее, в прифронтовой Красногоровке газораспределительную станцию для подачи газа в город можно запустить за неделю, но три года этого не могут сделать из-за непрекращающихся обстрелов.
Напомним, сегодня, 5 марта, в зоне проведения АТО на Донбассе и в силу очередной режим прекращения огня, о котором договорились на последнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»
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