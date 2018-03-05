Сводка из зоны АТО за 4 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник вел огонь из минометов калибром 120 мм по позициям сил АТО у населенного пункта Луганское, а из минометов калибром 82 мм, гранатометов и зенитной установки – по силам АТО у Счастья. На рассвете минометы калибром 82 мм противник применил по силам АТО у Троицкого.

На донецком направлении на Приазовье незаконные вооруженные формирования применили минометы калибром 120 мм неподалеку Павлополя и Широкино. Также у Павлополя НВФ стреляли из вооружения танка, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, 7 мин калибром 120 мм разорвались вблизи опорных пунктов сил АТО в пригороде Марьинки.

В штабе АТО отметили, что НВФ фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие.

В «ДНР» заявляют, что «до вступления в силу перемирия ВС Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 483 единицы. Обстрелам подверглись 8 населенных пунктов. По ним применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, а также гранатометы и стрелковое оружие. Уточняется, что под огонь попали в том числе северная и западная окраины Донецка, Докучаевск, села Петровское, Сосновское Тельмановского района, а также Саханка и Коминтерново. В Докучаевске в результате обстрела повреждено остекление в одном из жилых домов».

Также в «ДНР» утверждают, что «на эту минуту (2:22) на линии соприкосновения сохраняется абсолютная тишина».

В «ЛНР» сообщают, что «с 01:00 5 марта нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зарегистрировано».