В районе неподконтрольной Макеевки с дамбы упала машина, – соцсети. Новости

В неподконтрольной Макеевке произошло ДТП: авто упало с дамбы. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Макеевка, объездная с Зеленого на Бажаново – с дамбы упала машина. В машине никого нет», – пишут 4 марта в одном из сообществ.

Жители Макеевки интересуются, что за машина упала. В сообществе отвечают, что, скорее всего, это была «Лачетти».

Также макеевчане говорят, что это не первый случай:

Прохор: «Она не первая, кто с нее ныряет»;

Игорь: «То там гонки на выходных были, может, кто из гонщиков?»;

Станислав: «Там осторожность не повредит, подобное уже было».

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