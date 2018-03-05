В районе неподконтрольной Макеевки с дамбы упала машина, – соцсети. Новости

В неподконтрольной Макеевке произошло ДТП: авто упало с дамбы. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
«Макеевка, объездная с Зеленого на Бажаново – с дамбы упала машина. В машине никого нет», – пишут 4 марта в одном из сообществ.
Жители Макеевки интересуются, что за машина упала. В сообществе отвечают, что, скорее всего, это была «Лачетти».
Также макеевчане говорят, что это не первый случай:
- Прохор: «Она не первая, кто с нее ныряет»;
- Игорь: «То там гонки на выходных были, может, кто из гонщиков?»;
- Станислав: «Там осторожность не повредит, подобное уже было».
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