Обстрелов КПВВ нет: Разведение сил вблизи Станицы Луганской может состояться. Новости

Контрольно-пропускные пункты на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, обстрелов пограничники не фиксируют и надеются, что разведение сил вблизи Станицы Луганской может состояться. Об этом сегодня, 5 марта, в эфире телеканала «112 Украина» рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«Компетенция пограничников распространяется исключительно на пункты въезда-выезда. Эти объекты работают в штатном режиме. Боевики обстреливают позиции военнослужащих, но не обстреливают те места, где есть мирные жители», – говорит он.

«В целом мы наблюдаем снижение пассажиро-транспортного потока в данный период. Это связано, в том числе, с погодными условиями, но обстрелов КПВВ мы пока не фиксируем», – сказал Слободян.

По его словам, прогнозировать, состоится ли разведение сил вблизи Станицы Луганской сегодня, сложно. «Ситуация достаточно неустойчивая. Будем надеяться, что российско-террористические войска все-таки воздержатся от обстрелов подконтрольной Украине территории, и это разведение сил состоится», – добавил он.

Напомним, сегодня, 5 марта, в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня, о котором договорились на последнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Луганской области районе населенного пункта Станица Луганская может произойти разведение сил.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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