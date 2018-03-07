В Донецке ДТП с участием ОБСЕ: За рулем гражданин США (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке сегодня, 7 марта, утром произошло ДТП с участием автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

«Сегодня утром на парковке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ДНР и автомобиля миссии ОБСЕ, за рулем которого находился гражданин США», – сообщил «инспектор ГАИ г. Донецка» Евгений Лукьянченко.

Отмечается, что в момент ДТП владелец поврежденного автомобиля Павел Лознев находился дома, об аварии ему сообщили работники парковки. Оплатить ущерб гражданин США якобы отказался, предложив решить вопрос через страховую компанию.

«Американцы привыкли, что у них все по страховке, ждут, когда кто-то приедет и выплатит, и за их машину. А мне непонятно – у меня машина не застрахована в ДНР. Как будет дальше – будет видно», – рассказал владелец поврежденного авто.

В «МВД ДНР» заявили, что виновник ДТП будет привлечен к «административной ответственности». Сотруднику ОБСЕ грозит либо штраф, либо лишение прав на срок до 1 года.

Фото: скриншот видео YouTube

В социальных сетях жители уже обсуждают аварию:

Алина: «Посыпьте дороги для начала, конечно, такой гололед! Сегодня авария на аварии!!!»;

Виктория: «Мозги этому ОБСЕ надо посыпать для начала, а не дороги... На этой парковке уже второе ДТП, в первый раз ОБСЕ вообще уехало, а тут хоть ГАИ приехало, толку только... Дал бы денег мужику на ремонт и все»;

Жека: «Права у ОБСЕ тоже забрали, что б штраф заплатил?».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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